Rinnovabili: la filiera elettrica italiana potrebbe puntare al Nord Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La filiera elettrica italiana potrebbe sbarcare e investire nel Nord Africa. È quanto emerge dalla seconda edizione di Renewable Energy Investments In The Mediterranean And Beyond, workshop organizzato da Elettricità Futura, RES4Med&Africa e federazione Anie a cui fa capo Anie Rinnovabili, sulle opportunità di internazionalizzazione delle imprese del settore elettrico nei Paesi esteri e in particolare nel Nord Africa.«Cresce l'attività di internazionalizzazione delle imprese elettriche italiane. Nel 2017 le aziende italiane del nostro settore hanno realizzato 79 operazioni all'estero per una potenza installata di 10,9 GW e un controvalore dell'investimento pari a 9,7 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, come evidenziato in un recente studio di Althesys», commenta il presidente di Elettricità Futura, Simone Mori.Nel 2017 l'export italiano di tecnologie per le energie rinnovabili ha registrato una crescita annua del 5,1%. Nel corso dell'evento sono stati illustrati progetti di investimento in Egitto, Marocco e Tunisia.