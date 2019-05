Affitti, nel 2018 in affitto 1,3 milioni di abitazioni

(Teleborsa) - Nel 2018 il numero di abitazioni locate è stato pari a 1.377.364, lo 0,3% in più rispetto allo scorso anno. Il canone annuo medio pagato per la casa è stato nel 2018 pari a circa 67 euro al metro quadro.



Si conferma nel 2018 un canone medio annuo più elevato nei contratti di locazione agevolati per studenti (76,4 euro al metro quadro), quello più basso nei contratti ordinari di lungo periodo (65,2 euro al metro quadro).



E' quanto emerge dal rapporto immobiliare residenziale realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'ABI.



