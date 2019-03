Affitti, con la cedolare secca lo Stato incassa 2,7 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laregistra unsegnando unIl dato emerge daldiramato, ieri, dalCon questo regime fiscale opzionale, alternativo alla tassazione Irpef (che prevede aliquote dal 23% al 43% applicate in base allo scaglione di reddito di riferimento),Una quota che comprende anche le addizionali comunali e regionali e l'imposta di bollo e di registro.Per chi vi aderisce nel 2019 il calcolo delle imposte dovute non verrà effettuato sul reddito complessivo ma in misura fissa esclusivamente sul reddito da locazione, applicando l'. Tale regime fiscale sul contratto di locazione può essere scelto solo dalle persone fisiche titolari di reddito di proprietà o diritto reale di un immobile concesso in locazione.Lasi applica ai contratti di locazione a canone libero mentreè limitata ai contratti di locazione a canone concordato "3+2" stipulati in comuni con carenza di soluzioni abitative, densamente popolati, contratti transitori, contratti d'affitto a studenti universitari o in comuni colpiti da calamità naturaliLa cedolare secca 10% si applica anche in favore dei contratti transitori stipulati nel 2019, non inferiori ad un mese e non superiori a 18 mesi.Scendendo nei dettagli l'opzione della cedolare secca al 10% o al 21% è ammessa per ied è rivolta anche agli affitti di immobili residenziali a cooperative ed enti senza scopo di lucro con specifici limiti nell'utilizzo dell'immobile stesso.Tra levi è l'opzione con, ovvero per negozi ed uffici che siano di categoria catastale C\1 e abbiano una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.