Affirm, si allarga la perdita nell'ultimo trimestre

(Teleborsa) - Affirm, società statunitense e una delle protagoniste del settore "buy now, pay later", ha registratopari a 364,1 milioni di dollari neldell'anno fiscale (terminato il 30 giugno 2022), in aumento del 39% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, guidato principalmente dalla continua crescita del GMV, nonché da maggiori proventi da interessi e maggiori proventi da servizi man mano che il portafoglio di prestiti detenuto da terze parti è cresciuto.Con l'espressione "buy now, pay later" si fa riferimento a un mercato, la cui traduzione è "compra ora e paga dopo", in grande ascesa e che si occupa di forniregrazie al quale i consumatori possono effettuare acquisti pagandoli a rate.Laè stata di 186,4 milioni di dollari, rispetto ai 123,4 milioni di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2021. Laè stata di 0,65 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano una perdita per azione di 0,63 dollari su ricavi per 354,8 milioni di dollari."Affirm ha ottenuto ottime prestazioni nel quarto trimestre - ha affermatodi Affirm - Abbiamo aumentato il GMV del 77% e stabilito undei consumatori con l'85% delle transazioni provenienti da utenti abituali, il tutto gestendo con prudenza il rischio. Rimaniamo concentrati sullo scalare la nostra rete, sull'acquisizione di una quota maggiore e sull'aiutare i nostri partner a crescere"."Mentre la, la tendenza secolare all'adozione di prodotti finanziari onesti sta guadagnando slancio", ha aggiunto.