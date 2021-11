Affide, a Roma tre aste speciali per appassionati di gioielli, orologi e argenti

Martedì 2 Novembre 2021, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 17:42

Affide - la più grande società attiva nel campo del credito su stima in Italia e in Europa - annuncia per il 3, 4 e 5 novembre tre Aste Speciali dedicate a gioielli e orologi e, per la prima volta, agli argenti, nella sede di Roma, in piazza dei Monti di Pietà. Oltre 370 pezzi verranno battuti all’asta per un valore di base complessivo pari a oltre 1 milione di euro.

Tra gli articoli più importanti: un bracciale di diamanti, esemplare della migliore gioielleria, per numero di pietre preziose, progettazione e valore, a partire da 80.000 euro; uno degli orologi più amati e ricercati dai collezionisti e dai divi come Paul Newman, con base d’asta pari a 60.000 euro; un pregiatissimo set da tavola realizzato da uno dei migliori argentieri della seconda metà del XIX secolo, disponibile a partire da 4.300 euro.

“Per questi tre appuntamenti abbiamo messo insieme oggetti pregiati e ricercati, che soddisfano le esigenze sia dei più esperti che degli appassionati e per la prima volta abbiamo dedicato un appuntamento esclusivamente all’argenteria - dichiara Andreas Wedenig, direttore generale di Affide -. Questi articoli fanno parte di quella piccola percentuale di beni che vengono dati a garanzia per un prestito e che, per scelta o per impossibilità dei proprietari, non vengono riscattati. Parliamo di meno del 3% dei beni che ci vengono affidati, perché il 97% torna sempre in mano ai proprietari. Queste aste - prosegue Wedenig - sono un’ottima opportunità sia per chi acquista, perché ha l’occasione di trovare pezzi di alto valore a prezzi molto convenienti, sia per chi ha dato in pegno il bene perché, oltre a poter saldare il proprio credito, può ottenere somme importanti visto che tutta l’eccedenza (rispetto al prestito richiesto) va a loro. È un servizio che offriamo in totale sicurezza e trasparenza, con la garanzia e la certezza del valore del bene che da sempre siamo in grado di assicurare. Ci aspettiamo un’affluenza importante per questi appuntamenti, con tanti appassionati, ma anche curiosi, pronti a sfidarsi per aggiudicarsi quell’oggetto unico tanto desiderato”.