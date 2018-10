Aerospazio, Northrop Grumman alza la guidance dopo il boom di utili

(Teleborsa) - Northrop Grumman alza la guidance dopo aver fatto il pieno di utili. Il colosso aerospaziale statunitense ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 1,14 miliardi di dollari, o 6,54 dollari ad azione, in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ben al di sopra delle stime degli analisti che erano per 4,37 dollari.



I ricavi sono aumentati invece del 23% a 8 miliardi di dollari, in linea con il consensus.



Per l'intero esercizio 2018 il Gruppo si attende un utile per azione di 18,75-19 dollari, in rialzo rispetto ai 16,60-16,85 dollari annunciati in precedenza. Le attese degli analisti sono di 16,90 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA