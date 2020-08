Aeroporto Trapani, tre offerte per continuità territoriale

(Teleborsa) - Sono tre le offerte pervenute alla società Airgest per il bando relativo alle rotte per la continuità territoriale all'aeroporto di Trapani Birgi.



Si tratta di tre compagnie aeree che si sono offerte di coprire le sei rotte messe a bando: Napoli, Brindisi, Ancona, Perugia, Trieste, Parma.



L'obiettivo di Airgest è aggiudicare gara per consentire di avviare i collegamenti dal 1 novembre. La gara bandita da Enac ha un valore di 23 milioni.