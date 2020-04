Aeroporto Trapani, bando per continuità territoriale slitta al 2021

(Teleborsa) - Il rischio che la gara per l'affidamento dei collegamenti in Continuità Territoriale sull'aeroporto di Trapani andasse deserta ha suggerito lo slittamento del bando al prossimo anno.



Anche se non ancora ufficializzata, la decisione è scontata, come ha lasciato capire Salvatore Ombra, Presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto Vincenzo Florio.



L'emergenza legata alla pandemia di coronavirus costringe le compagnie aeree a gestire la situazione più difficile di sempre e la possibilità di partecipare a questo tipo di gare, stante le incertezze, appare remota.



Pertanto, la Regione siciliana ha avanzato richiesta a Enac di slittamento della scadenza del bando attuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA