Aeroporto San Francisco, abolite completamente le bottigliette in plastica

(Teleborsa) - Niente più bottigliette in plastica all'aeroporto di San Francisco. Ristoranti, bar e distributori automatici non potranno più vendere la vecchia e ormai fuori moda bottiglietta da 0,5 L. L'acqua sarà somministrata soltanto in apposite fontanelle una volta passati i controlli. Ma non è tutto: alle fonti sarà possibile riempire solo ed esclusivamente recipienti di vetro o alluminio, la plastica non sarà più accettata.



La lodevole ma alquanto estrema iniziativa è parte di un programma molto più vasto che punta a rendere la città californiana a 'sprechi zero'. Con l'esperimento in vigore dal 20 agosto inoltre l'aeroporto continua il proprio piano 'Zero Waste' per il 2021.



