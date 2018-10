Aeroporto Palermo vuole ripristinare il volo diretto con New York

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società di gestione dell, tenterà di rimettere in piedi ila partire dallaNe ha parlato il neopresidente, il quale ha intenzione di dare ilper l'adeguamento del terminal passeggeri. Un intervento che rientra nelvarato da Gesap nel 2016 per un valore oltre, di cui 30 già impiegati.Dopo l'intervento sulle, eseguito nel 2017, la realizzazione della, e l'ampliamento dei, ci si concentra sulche vedrà aumentare la superficie utile di 15 mila metri quadrati e subirà il previsto adeguamento alle più recenti normative anti-sismiche. I tempi didei lavori sono diSulla scrivania di Giuffrè, docente universitario in materia di trasporti, anche iltra l'aeroporto e l'area metropolitana di Palermo e dell'tra la città e l'aeroporto con la realizzazione dellanel tratto più vicino a Punta Raisi. Nel mese di novembre attesa la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione gestione di unda realizzarsi all'interno dell'area aeroportuale.