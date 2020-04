Aeroporto Palermo, termoscanner per controllo temperatura passeggeri

Ultimo aggiornamento: 12:54

(Teleborsa) -. Finora nello scalo del capoluogo della Siciliacon i termometri a infrarossi, una prima linea di difesa contro il coronavirus.Secondo i dati– la sanità marittima e aerea del ministero della Salute che opera assieme alla Croce Rossa, per le procedure sanitarie per il contenimento del Covid-19, e alle forze dell'ordine, per il controllo delle autocertificazioni –. Al "Falcone e Borsellino" è stato rilevato, lo scorso 26 marzo, poi risultatoIntanto, l'aeroporto di Palermo, su disposizione del ministero Infrastrutture e TrasportiLo scalo Falcone-Borsellino accoglie naturalmente tutti i voli umanitari e quelli che garantiscono l'arrivo delle scorte di viveri, farmaci e dispositivi di protezione individuale, come mascherine e tute, attrezzature mediche per gli ospedali., per garantire la salute dei passeggeri in transito e dei lavoratori, che in questo momento così critico, sono in campo per assicurare appunto la sicurezza dei servizi aeroportuali.