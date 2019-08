Aeroporto Palermo, 201 mila viaggiatori attesi per settimana Ferragosto

(Teleborsa) - Numeri incoraggianti sono stati raccolti dalla GESAP, società di gestione dello scalo di Palermo: dal 12 al 19 agosto dall'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3% in più (+5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno, con i voli che saranno complessivamente 1.440, +3,15% rispetto allo stesso periodo del 2018.



Il 16 agosto, secondo le proiezioni, sarà la giornata più trafficata con 30 mila viaggiatori e 202 voli in entrata e in uscita.



"Livelli importanti, per quanto riguarda il traffico passeggeri e voli per i mesi di Luglio e Agosto" dichiara Giovanni Scalia, AD della GESAP, che continua "gli aerei viaggiano con un load factor molto alto, inoltre si evince anche il crescente interesse per il territorio da parte dei turisti, visto che due terzi dei passeggeri in entrata sono internazionali". © RIPRODUZIONE RISERVATA