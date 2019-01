Aeroporto Milano Bergamo: traffico 2018 a quasi 13 milioni, via a lavori ampliamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'consolida lanella graduatoria degli scali nazionali, sfiorando nel 2018 quotai.I numeri definitivi dell'attività svolta nel 2018 confermano la percentuale dirispetto all'anno precedente. Il totale dei passeggeri transitati è pari a 12 milioni 938 mila 572. Si conferma il, sostenuto sia dall'offerta diattuata dalle compagnie aeree che operano sullo scalo bergamasco, sia dallache risulta mediamentein assoluto del panorama degli aeroporti nazionali.Oltre all'incremento sui, che hanno registrato in medianel corso del 2018, c'è stata una sensibile ripresa delcon quasi ildi utilizzatori, concentrato non solo nei mesi estivi ma anche nel mese di dicembre.Ilegistrato nella prima metà del mese dilascia presupporre ilSul fronte delle, l'Aeroporto di Milano Bergamo conserva ilcon un movimento stabilmenteannue (122.971 a consuntivo) e un dato positivocorrispondente alla crescita delle merci originate e destinate allo scalo bergamasco.Nel contempo, società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo,dell'aerostazione che, nel giro di due anni, faranno aumentare la, che sarà servita da un numero doppio di gate d'imbarco, creando un percorso dedicato ai passeggeri in transito. Fra gli altri lavori la realizzazione didi imbarco ine adeguamento dell'da stiva alle nuove e più evoluteIn occasione della presentazione dei risultati, Teleborsa ha intervistato Emilio Bellingardi, Direttore generale di SACO, che ha commentato i dati: