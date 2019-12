Aeroporto Milano Bergamo festeggia 13 milioni di passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Aeroporto di Milano Bergamo ha festeggiatoil transito del 13milionesimo passeggero dell'anno., che nel corso del 2019 registra un incremento del 6,5% rispetto allo scorso anno., di professione insegnante di yoga, residente a Voghera, in partenza con volo Alitalia AZ 2153 delle ore 11:10 per Roma Fiumicino, da dove ha deciso di proseguire per la destinazione finale di New Delhi.La passeggera Annabella Cremonte è stata, oggi 6 dicembre,e la scritta "13 milioni di passeggeri", accompagnato da un biglietto in cui si ringrazia di avere scelto di volare dallo scalo bergamasco contribuendo al raggiungimento dello storico traguardo., in crescita anche per effetto della elevata percentuale di load factor, grazie alla capacità di offrire un network di collegamenti esteso con la possibilità e in vantaggi di connettersi ai grandi hub intercontinentali, come dimostra chi ha ricevuto il riconoscimento di 13milionesimo passeggero dell'anno" - ha dichiarato"Questa è una mattinata straordinaria, raggiungiamo il 13 milionesimo passeggero.che è in grado di offrire ai viaggiatori - ha aggiunto Sanga - . E' diventato un punto di riferimento imprescindibile per il sistema aeroportuale nazionale e ancora grande strada potremo fare sia sul piano delle iniziative di miglioramento e sia sul piano anche degli investimenti"."Festeggiamo per la prima volta in questo aeroporto il raggiungimento di une siamo ancora più felici perché è stata premiata una passeggera in partenza per Roma Fiumicino uno dei collegamenti più recenti dall'Aeroporto di Milano Bergamo e una passeggera fa l'altro che ha colto l'occasione, garantita ora dall'Italia, vale a dire quella di connettersi, poi via Roma, per una destinazione intercontinentale", ha commentato