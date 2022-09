Aeroporto Milano Bergamo, cerimonia ultimo volo BAe146-100

(Teleborsa) - L'ha celebrato l', di proprietà die impiegato per gli spostamenti dello staff organizzativo dei gran premi di Formula Uno disputati in Europa.L'aeromobile, contraddistinto dalla sigla G-OFOM e ultimo in servizio dei 33 prodotti dalla British Aerospace, ha iniziato a operare il 27 febbraio 1990 e. Il volo Fo 1463B con destinazione l'aeroporto London Biggin Hill, è decollato alle 12:45 con a bordo 20 passeggeri.Al momento della partenza, l'aeromobile è statodel Distaccamento di Orio al Serio. A partire dal 2019, questo aeromobile ha fatto scalo all'aeroporto di Milano Bergamo in occasione del Gran Premio d'Italia di F1 a Monza, fruendo del servizio di handling consociato di Signature Flighrt Support Italy e BGY International Services del gruppo SACBO.