Aeroporto Lamezia Terme, società gestione Sacal sigla accordo per l'occupazione

(Teleborsa) -. La società di gestione dello scaloha annunciato la firma di un accordo sindacale, che concerne glie glicon le due sigle sindacali, mentre UGL e UIL Trasporti hanno abbandonato il tavolo delle trattative.L'accordo, firmato alla presenza di Confindustria Catanziaro, pone fine alle lunghe e laboriose trattative sui contratti di lavoro e consentirà alla società di occupare i lavoratori stagionali anche in periodi diversi dal periodo estivo.Alla riunione erano presenti il Presidente del CdA di Sacal,, il consigliere delegato Piervittorio Farabbi, il consigliere d'amministrazione Amelia Bongarzone, e i consiglieri di amministrazione della controllante Sacal SpA Adele Caruso e Giovanni Lacaria, il responsabile delle relazioni industriali Andrea Falvo, assistiti dal Direttore di Confindustria Catanzaro Dario Lamanna. Per la FILT CGIL il segretario Michela Avenoso, per la FIT CISL il segretario Salvatore Scalzi, per la Uiltrasporti il segretario Benedetto Cassala, per la UGL TRASPORTO AEREO il segretario Giuseppe Di Cello.In particolare, l'accordo prevede, per quanto riguarda gliaddetti allo scalo (OUA), l'inserimento in un, che sarà realizzato attingendo dalle risorse che hanno maturato una anzianità con primo anno di servizio compreso tra il 2007 e il 2011.Quanto agli impiegati,(ADT), si procederà ad una- i cui criteri generali verranno condivisi in ulteriore ed apposito tavolo sindacale - chelavorativa svolta sui sistemi specialistici operativi di scalo.L'azienda potrà attingere a tali risorse anche per lache andranno a qualunque titolonel prossimo biennio.