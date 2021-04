26 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha approvato il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020. Come già reso noto, i i ricavi consolidati sono stati pari a 67,5milioni di euro lo scorso anno (-46,1% rispetto al 2019), a fronte di un calo del 73,4% del traffico passeggeri; il risultato netto consolidato è stato negativo per 13,6 milioni di euro (positivo per 20,9 milioni nel 2019).

L'assemblea ha deliberato di rinviare all'esercizio 2021 la perdita registrata dalla capogruppo Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell'esercizio 2020, pari a 13.963.340,73 euro. Confermato come consigliere indipendente Giovanni Cavallaro, che era stato cooptato nel consiglio di amministrazione in data 12 ottobre 2020 a seguito delle dimissioni del consigliere indipendente Gennarino Tozzi.