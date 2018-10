Aeroporto Genova, Volotea dal 2019 con quattro nuove tratte ad alto impatto turistico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha lanciato quattro nuove tratte pera partirecon frequenza una volta a settimana. Lo ha annunciato la compagnia aerea con base all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova nel corso di una conferenza stampa che ha visto protagonista, Presidente e Fondatore di Volotea. Presenti anche, Presidente Regione Liguria,, Sindaco di Genova,, Presidente dell'Aeroporto di Genova, e, Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale."Per l'estate 2019 proponiamo un ventaglio di offerte davvero ampio da Genova, dove con ben 20 rotte operate, 18 delle quali in esclusiva, ci attestiamo nuovamente come prima compagnia per numero di destinazioni collegate", ha affermato, ricordando che la città ligure è prima per numero di destinazioni e passeggeri totali trasportati.La compagnia low cost che oggi vanta ben 20 milioni di passeggeri ha registrato quest'annotrasportati da gennaio a settembre 2018 sono stati, ilrispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un trend di crescita che non si fermerà neanche, anno in cui il vettore scenderà in pista condal Cristoforo Colombo, pari a circa 35.000 posti aggiuntivirispetto al 2018.Soddisfatto il Sindaco di Genova, il quale ha dichiarato che questo "è un altro segnale di come la città non sia ferma e continui a guardare con ottimismo al futuro", mentre il Governatoreha affermato che la compagnia si rafforza a Genova "nel momento in cui la città ha bisogno più che mai di andare avanti e di far vedere che il crollo di ponte Morandi non l'ha isolata"."Siamo grati a Carlos Muñoz, al suo team e a tutta la compagnia aerea, che non solo conferma il piano di sviluppo annunciato nel 2017 in occasione dell'apertura della sua base al Cristoforo Colombo, ma anzi mette in vendita un numero di sedili superiore a quanto inizialmente previsto", ha commentato, Presidente dell'Aeroporto di Genova, aggiungendo, ha sottolineato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, ricordando il primo record giornaliero per numero di passeggeri transitati (oltre 6 mila in un giorno) ed i numeri in crescita dei primi sette mesi. "E' un momento importante - ha sottolineato - ringrazio tutti per questi risultati e in particolare la squadra di Carlos Munòz che ha portato al Cristoforo Colombo ben venti destinazioni tra Italia e estero, contribuendo in maniera sostanziale alla crescita di un hub che prevediamo incrementi il suo traffico anche nel 2019".