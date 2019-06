Aeroporto Fiumicino, Turandot e musica pop allietano i passeggeri in viaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, gestito da Aeroporti di Roma, che partecipa anche quest'anno all'evento promosso dal MIBACT, aderendo all'iniziativa cara al sistema aeroportuale, che trova l'appoggio di ENAC ed Assaeroporti.Presso lo scalo della capitale esibizioni no-stop all'interno dei Terminal, grazie all'accordo di AdR con. Questa mattina, alle 10.30, nella hall del Terminal 3,accompagnati da 13 musicisti della, sul brano "nessun dorma" ed altri celebri tratti da. Il progetto di Europa in Canto è nato per diffondere la conoscenza e la passione per la musica a docenti e studenti delle scuole medie e superiori, anche attraverso il linguaggio dei segni (LIS).Nel pomeriggio, alle 14.00, al molo B del Terminal 1, si è esibitodell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il concerto, che ha proposto ai passeggeri brani della grande tradizione operistica affiancati a brani della melodia napoletana. L'esibizione fa parte della rassegna "Santa Cecilia al volo", progetto di partnership che lega da quattro anni l'Accademia e ADR.Sempre alle 14.00 al molo D del Terminal 1, i passeggeri hanno assistito all'esibizione di, cantante italiana, di origine capoverdiana. L'artista, reduce dai successi di X Factor, il fortunato talent trasmesso su Sky, ha cantatoe brani di musica pop contemporanea.