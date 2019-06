Aeroporto Fiumicino, nuovo volo diretto per Chengdu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mercato molto attrattivo su cui lo scalo e la società di gestione AdR stanno scommettendo. E' stato inaugurato questa mattina un nuovooperato dalla compagnia cinese, che porta a quota 12 le destinazioni della Greater China connesse con l'aeroporto di Fiumicino."Si tratta di un altro risultato che si pone nel solco dei rapporti Italia-Cina e della firma dell'MoU sulla(Via della Seta), voluto dal Governo Italiano anche in funzione dell'incremento del flusso di turisti cinesi in Italia", ha spiegato Michele Geraci, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico.Il volo ha frequenza(martedì, giovedì e sabato), cone arrivo a Chengdu alle 5.50 del giorno successivo, e collega direttamente il principale aeroporto italiano con la città famosa per i panda giganti, che vanta unverso le più importantii, e le principali mete del, dell'Ae dellaSichuan Airlines, fondata nel 2002, è attiva infatti sued ha una flotta dii e ordini per ulteriori 40 aeromobili."Roma è la quarta destinazione in Europa servita da Sichuan Airlines e rappresenta una delle mete più gettonate per i turisti cinesi", ha dichiarato, Direttore del Comitato Commerciale di Sichuan Airlines."Inauguriamo oggi, con molta soddisfazione, questo nuovo collegamento operato da Sichuan Airlines, una nuova compagnia aerea da oggi operativa su Fiumicino", ha commentato, Chief Commercial Officer di AdR.I passeggeri in prosecuzione verso destinazioni internazionali, potranno beneficiare infine del, che permette l'ingresso in Cina senza visto per una durata massima di 72 ore tra un volo e l'altro. Una comoda e attraente opportunità in più per visitare le meraviglie del Sichuan durante uno "stop-over" verso la meta finale del proprio viaggio.