Aeroporto Fiumicino, nuove modalità di accesso dal 26 maggio

(Teleborsa) -a partire dal. Lo annuncia, per effetto delle nuove disposizioni previste dalper il contenimento del contagio da Covid-19, del protocollo di sicurezza sanitaria dell'UE e delle linee guida dell'ENAC.- l'unico al momento operativo - saràaeroportuali. Inoltre, icorporea attraverso i termoscanner, operativi dal 4 febbraio scorso, verranno orad'imbarco. N particolare, il controllo verrà effettuatodel Terminal 3sempre del Terminal 3, per chi arriva dai parcheggi multipiano e dalla stazione ferroviaria. Aglidel Terminal 3, invece, i controlli vengono effettuati alladal terminal saràa livello partenze dallaed a livello arrivi dallaPer tutti i passeggeri in trasito saràdi protezione einterpersonale di almeno un metro.Questa misura si aggiunge a tutte le altre iniziative adottate dalla società di gestione per rendere lo, a cominciare dall'attività didell'intero perimetro aeroportuale, sia nelle zone(banchi check-in, metal detector, contenitori porta oggetti, sedute d'attesa, corrimano delle scale mobili, toilette, carrelli per il trasporto delle valigie, bagagli) sia, secondo necessità, in quell(strade, aree di parcheggio a tempo, stalli per i taxi).all'interno dello scalo per garantire il distanziamento sociale, incrementate le informazioni sui monitor di servizio, aggiunti totem informativi e installati oltre