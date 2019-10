Aeroporti di Fiumicino, il ministero dell'Ambiente boccia il progetto di ampliamento

Ultimo aggiornamento: 15:23

La Commissione tecnica del ministero dell'Ambiente ha bocciato il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino presentato da Enac, l'ente di controllo dell'avizione, e Aeroporti di Roma, società controllata dalla holding Atlantia che fa capo alla famigia Benetton, ritenendolo incompatibile con la riserva naturale sulla quale dovrebbe sorgere. Lo comunica, in una nota, il ministero dell'Ambiente.Il ministero ricorda poi che il Progetto Aeroporto di Fiumicino - Masterplan 2030 era stato presentato da Enac/Adr il 31 marzo 2017, e fino a pochi giorni fa era ancora in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale (Via) dal Ministero. Si è quindi lavorato, anche su sollecitazione dei cittadini, affinchè venisse superata questa condizione di stallo. La Commissione ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, ritenendo incompatibile la costruzione delle infrastrutture aeroportuali con l'area della Riserva Naturale.