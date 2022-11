Aeroporto Fiumicino, flash-mob di danza moderna sorprende i passeggeri in transito

Giovedì 24 Novembre 2022, 13:30







(Teleborsa) - Proseguono gli eventi culturali ed artistici all'Aeroporto di Fiumicino, dove la società di gestione Aeroporti di Roma ha voluto offrire uno spettacolo di danza moderna per intrattenere i passeggeri in transito presso la nuova aera di imbarco A del Leonardo da Vinci dedicata ai voli nazionali ed area Schengen.



Un flash-mob che si proponeva di rappresentare in musica e danza una giornata tipo in aeroporto, fra passeggeri in transito, equipaggi in partenza e personale al lavoro. Spettacolo divertente e coinvolgente che ha visto protagonisti alcuni dipendenti AdR ed un gruppo di ballerini follower della piattaforma "www.DanceinRome.com", la prima comunity internazionale di danza online nata nel 2020, in pieno lockdown, da un'idea dell'Art Director Coreographer Luana Manni.



Molti i passeggeri italiani e stranieri che, incuriositi e divertiti, si sono fermati per seguire il flash mob, filmandone alcune sequenze con smartphone e tablet, per poi esprimere il loro apprezzamento con un caloroso applauso finale. Il flash mob è ora visibile sul canale Instagram di Adr e sulla piattaforma "DanceinRome".