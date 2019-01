Aeroporto Firenze, ancora un rinvio per il masterplan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, gestito da SAT - Società Toscana Aeroporti, che prevede la costruzione di unadi 2.400 metri, parallela e convergente sull'autostrada, con cui sostituire l'attuale pista che viene frequentemente bloccata per il forte vento con conseguenti cancellazioni di voli.La terza seduta della Conferenza dei servizi, tenutasi al MIT (Ministero trasporti) ha fatto. Alla riunione hanno preso parte anche il presidente della Regione Toscana, l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzoed il sindaco di FirenzeIl rinvio si è reso necessario per dare modo aldi "sulle prescrizioni per ladello sviluppo dell'aeroporto". Richiesta di rinvio formulata dalla Soprintendenza di Firenze in attesa di acquisire l'accordo definitivo tra Regione e Comuni di Signa e Lastra a Signa.Per accelerare i tempi, il presidente Rossi ha proposto di firmare in diretta l'atto. Poste le firme digitali, il delegato del Mibact ha ritenuto soddisfacente il documento ed ha garantito che il parere del Ministero sarà pronto entro il 5 febbraio.