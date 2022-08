Aeroporto di Venezia, Gruppo Save: "Recupero dei volumi di traffico nella stagione estiva"

(Teleborsa) - La stagione estiva del Marco Polo procede con un recupero dei volumi di traffico che si avvicina a quanto realizzato nel 2019. Nella settimana dal 1 al 7 agosto, il Marco Polo ha gestito 245.879 passeggeri, che corrispondono all'84% rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge dal bollettino settimanale del Gruppo SAVE relativo ai dati di traffico e all'andamento dei servizi all'aeroporto di Venezia.

I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.739, di cui solo l'1% è stato cancellato. Un dato in netto miglioramento rispetto alle cancellazioni delle settimane precedenti, la cui media era stata del 2%. I servizi all'utenza continuano progressivamente a migliorare.

Nel periodo considerato, – rileva il Gruppo Save – il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 8'02", un dato più alto rispetto alla settimana 25 – 31 luglio che era stato di 7'02", determinato dall'intensa e complessa operatività che caratterizza il picco di traffico nella prima metà di agosto.

Per quanto riguarda i tempi di riconsegna bagagli, la media è stata di 20 minuti per la consegna del primo bagaglio (quattro minuti in meno rispetto alla settimana precedente) e di 30 minuti per l'ultimo (tre minuti in meno rispetto alla settima 25 - 31 luglio). Un ulteriore dato importante in miglioramento riguarda i bagagli "disguidati" in arrivo al Marco Polo. Nel periodo considerato, le valigie spedite in ritardo da altri scali o erroneamente inviate a Venezia sono state 927, in riduzione del 14,6% rispetto ai 1.086 bagagli disguidati accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.396, riducendo del 28% il numero di valigie stoccate in aeroporto rispetto alla settimana precedente.