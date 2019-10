Aeroporto di Rimini in costante crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e conferma dela livello nazionale per traffico extra Schengen. L', che ha chiuso il mese il mese di, conta 330mila passeggeri neidell'anno in corso statiLadell'intero movimento con 175mila passeggeri, seguita dallacon 37.311 passeggeri, numero. Nel complesso il traffico proveniente dall'mentre quello proveniente dall'area Schengen è pari al 26%. In più l'aeroporto di Rimini è terzo nella classifica di quelli con traffico inferiore ai 2 milioni di passeggeri.Dati eloquenti che impattano positivamente nellasegnati da uncon più diconfortano, Presidente di AIRiminum 2014, la quale sottolinea ildell'aeroporto alle soprattutto al suo"I dati di quest'estate – dichiaraAD di AIRiminum 2014 – dimostrano che ormai l'aeroporto ricomincia a rappresentare un importante. Ipotizzando di superare ici stiamo avvicinando sempre più rapidamente alladei passeggeri dell'aeroporto di Rimini (nel periodo 2000-2014 la media annua è stata appunto di circapasseggeri) e questo finora senza alcun debito e contributo pubblico. Possiamo affermare dati alla mano che l'aeroporto di Rimini va considerato per il turismo una piccola eccellenza del territorio da preservare e su cui investire tutti insieme".