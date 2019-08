(Teleborsa) - L'aeroporto internazionale "Cristoforo Colombo" di Genova ha registrato un boom di passeggeri nel mese di luglio. Sono infatti 179.997 i passeggeri movimentati e 1.679 i voli tra arrivi e partenze.



Lo evidenzia il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via Facebook: "Abbiamo puntato sullo scalo come uno degli asset principali per rompere l'isolamento della Liguria, per attrarre turismo e permettere alle aziende liguri di fare business. - commenta - I numeri, di anno in anno, ci dicono che l'inversione di tendenza è una realtà, che la strategia e l'impegno hanno pagato. L'aeroporto semivuoto e con pochi collegamenti, che avevamo trovato al nostro arrivo è solo un ricordo."





