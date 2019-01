Aeroporto di Genova, record di passeggeri nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con il 2018 lAeroporto di Genova festeggia ile un movimento di aeromobili commerciali, tra linea e charter, che segna una crescita del 15,3%.oltre all'incremento corposo di nuove tratte,, che hanno registrato un aumento di passeggeri del 31,9%, contro il +4,1% dei voli nazionali. L'intensità maggiore è avvenuta nei mesi estivi. Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova, commenta entusiasta il raggiungimento di questo risultato:"Il 2018 era stato annunciato come l'anno della svolta del nostro aeroporto e i numeri confermano quella previsione., che dopo l'apertura della sua base di Genova ha proseguito la sua crescita con 16 destinazioni (contro le 12 del 2017 e le 20 che saranno operate nel 2019). Da citare anche le novità dei voli per Copenaghen e Tel-Aviv, che hanno portato migliaia di turisti nella nostra regione e che sono già stati riconfermati per quest'anno".