© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'aeroporto di Fiumicino i passeggeri cinesi possono fare shopping con, il servizio di pagamento abbinato al'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa nel Paese del Dragone.Il Leonardo Da Vincifrutto di una collaborazione trache ha l'obiettivo di rendere lo scalo romano ancora più "Welcome Chinese".L'ingresso di questa piattaforma tra i metodi di pagamento è frutto di un'operazione che vede protagonista, società che si occupa della creazione di pagamenti innovativi come le transazioni digitali, e a cui hanno aderito tutti i negozi del gruppo Lagardère presenti in aeroporto, ovvero tutti gli Aelia Duty Free Store, i negozi Relay, Montblanc, Pandora, Sunglasshut, Ermenegildo Zegna, Lacoste&Superdry, The Fashion Place e Michael Kors per il settore moda, ed Ajisen Ramen, presente nella food court dell'area di imbarco internazionale E, per il settore food.Oggicon WeChat Pay e al passeggero cinese, al momento dell'acquisto, è stata donata dal Direttore Marketing e Sviluppo Aviation di Aeroporti di Roma, Fausto Palombelli, dal Direttore Commerciale di ADR, Giorgio Moroni, e dall'AD di Lagardère, Lucio Rossetto, una targa di ringraziamento.