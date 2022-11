Aeroporto di Bologna, record di passeggeri a ottobre (+4,2% su 2019)

Venerdì 4 Novembre 2022, 18:30







(Teleborsa) - Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registrato il miglior dato di ottobre della propria storia. Con una crescita del 4,2% su ottobre 2019 (ultimo anno pre-pandemia) e con un +44,4% su ottobre 2021, a ottobre 2022 lo scalo ha avuto 841.478 passeggeri mensili. I passeggeri nazionali crescono in maniera significativa sul 2019 (+28,4%), mentre quelli internazionali sono ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-Covid (-1,8%).



Nel dettaglio, a ottobre 2022 si sono registrati 206.400 passeggeri su voli nazionali (+9,7% sul 2021) e 635.078 passeggeri su voli internazionali (+60,9% sul 2021). I movimenti aerei del mese sono stati 6.306, in crescita dell'1,2% sul 2019 (+29,2% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 4.223 tonnellate, in aumento del 24,8% sul 2019 e del 19,2 sul 2021.



Le mete preferite di ottobre sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Brindisi, Londra Heathrow, Tirana e Londra Stansted.



Nel periodo gennaio-ottobre 2022 sono stati registrati 7.331.731 passeggeri (-8,1% sul 2019 e +136,9% sul 2021).