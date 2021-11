Aeroporto di Bologna, Intesa Sanpaolo tagli target price e conferma HOLD

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato il prezzo obiettivo su Aeroporto di Bologna, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, portandolo a 9,2 euro (da 10,1 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a "HOLD". "Dopo un solido terzo trimestre del 2021 e la ripresa del traffico in corso fino a novembre, l'anno fiscale sembra destinato a chiudere molto meglio di quanto ci aspettassimo all'inizio di quest'anno - scrivono gli analisti - Tuttavia, l'effetto combinato di tariffe più basse (-5%) e un peggioramento del mix di traffico stanno ridisegnando negativamente le prestazioni di Aeroporto di Bologna per il 2022, portando al un taglio delle stime sull'utile per azione del 41%".

Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda l'anno con ricavi di 57,6 milioni di euro, un EBITDA di 4,5 milioni di euro e un utile netto di -7,1 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 100,2 milioni di euro, 19,6 milioni di euro e 4,4 milioni di euro.

Intanto, mostra un buon rialzo in Borsa Aeroporto di Bologna, che si attesta a 8,9, con un aumento del 3,01%.