Aeroporto di Bologna, a giugno più di 850 mila passeggeri

Ultimo aggiornamento: 19:47

(Teleborsa) - Continuano le soddisfazioni per l', che chiude altro mese con una crescita a due cifre.infatti isono stati, con un asullo stesso mese del 2018.Nel dettaglio, la fetta più consistente della torta l'hanno data i passeggeri su voli internazionali, che sono stati oltre 650 mila, migliorando il valore dell'anno scorso del 14,1%, mentre quelli su voli nazionali sono stati oltre 170 mila, dimostrandosi in lieve flessione, con un -2,3%. Inche, a quota 6.534, si tonificano del 7,6%, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 9,3% sull'anno precedente, per un totale di 3.066 tonnellate.Nellapiù gettonate a giugno 2019 sale in vetta, con oltre 36 mila passeggeri, secondacon più di 34 mila passeggeri e terza nel podio, con 29 mila passeggeri. Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre Londra Heathrow, Parigi CDG, Roma Fiumicino, Madrid, Londra Stansted, Palermo e Amsterdam.complessivi del Marconi sono stati, con una crescita annua, i movimenti aerei sono aumentati dell'8,8%, mentre le merci sono diminuite del 3%.