Aeroporto di Alessandria, ENAC: "Allo studio ipotesi di delocalizzazione dello scalo"

Giovedì 21 Aprile 2022, 16:45







(Teleborsa) - In merito all'aeroporto di Alessandria, aeroporto aperto al solo traffico di Aviazione Generale, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) informa che al momento, come richiesto dagli Enti territoriali, è allo studio un'ipotesi di delocalizzazione dello scalo.



"Ogni decisione in merito – fa sapere l'Enac in una nota – verrà assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac sulla base delle definitive proposte del direttore Generale dell'Ente".