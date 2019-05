Aeroporto dell'Elba, 1,2 milioni in tre anni da Regione Toscana per sicurezza e attività di terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, le attività relative alla sicurezza, all'antincendio, al controllo del traffico aereo e alle dogane.Con una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta,. Di queste risorse 1.100.000 saranno destinate alle dotazioni ed infrastrutture antincendio, per il controllo del traffico aereo e per il supporto alle attività di polizia e dogana,La Regione Toscana conferma così, essenziale per