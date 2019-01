Aeroporto Cagliari, record di traffico nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso il 2018 con un, che ha fatto registrare fra arrivi e partenzedi passeggeri.Ad annuncirlo la società di gestione dello scalo sardo, Sogaer, la quale precisa che ilscorso con 22.851 unità nelle 24 ore."Dopo aver consolidato gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, nel corso del 2018 siamo riusciti a superarli", ha spiegato, amministratore delegato di SOGAER, sottolineando "oltre a crescere nella stagione estiva, da sempre il nostro forte,per proporre 10 nuove rotte internazionali".Da novembre a marzo sono oracon voli di linea, di cui. "La scelta è stata evidentemente premiante, visto che il nostro aeroporto ha registrato negli ultimi mesi una notevole crescita di passeggeri", ha commentato Scanu, ricordando che nei primi due mesi della stagione invernale Winter '18 (novembre e dicembre) c'è stato un incremento di traffico dell'11,3% e che, se si considera il periodo fra Capodanno e l'Epifania, c'è una crescita del 24,6%. Dati che parlano chiaro.Cagliari archivia la: con quasi 1,1 milioni di passeggeri totali sulle rotte estere si registra un, grazie ad un bimestre novembre-dicembre particolarmente brillante ed un settembre da record.: da gennaio a dicembre 2018 sono stati 3.257.527, tra arrivi e partenze, i viaggiatori che si sono mossi in aereo sulle direttrici nazionali (-0,3%).Le rotte della(Roma Fiumicino e Milano Linate) - che incide per il 49,5% sul totale dei passeggeri nazionali – fanno segnare una(1.612.555 complessivamente tra arrivi e partenze).Il podio delledel 2018 spetta a(929.053 passeggeri),(684.265) e(344.977). Nel 2018, lecon più passeggeri sono state, invece, quelle che collegavano il ‘Mario Mameli' a(130.140),(66.413) e2.154).crescono del 23,7% nel segmento internazionale (per un totale di 831.640 passeggeri trasportati), mentre sul fronte nazionale si registra un aumento del 7,4% (1.594.368 viaggiatori).