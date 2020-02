Aeroporto Cagliari, presentato programma Summer Season IATA 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La, società di gestione dell', ha presentato oggi. Seguirà nel pomeriggio l'incontro tecnico con agenti di viaggio, albergatori e operatoriTante le destinazioni del network estivo, come pure le compagnie che hanno scelto lo scalo sardo nella prossima stagione., presidente della Camera di Commercio di Cagliari, socio di maggioranza del gestore aeroportuale, ha dichiarato "ci avviciniamo alla Summer pronti a raccogliere i frutti del lavoro fatto in sinergia con le Istituzioni anche sul fronte della promozione di Cagliari e della Sardegna"., presidente e amministratore delegato di SOGAER, ha sottolineato che "negli ultimi anni l'Aeroporto di Cagliari è stato capace di sviluppare un rapporto di sempre crescente fiducia con le compagnie aeree" e che questo consentirà di affrontare la Summer '20 con un'offerta che- Francia, Germania e Spagna al top per collegamenti dopo il mercato domestico - e vedrà circa. La stagione vedrà l'apertura di(Ryanair, Volotea, EasyJet e Alitalia su Milano Bergamo) e(verso Bolzano, Hammamet, Tunisi, Lione, Lisbona). Nel network 78 destinazioni, di cui 56 internazionali e 22 nazionali."I risultati positivi ottenuti finora non ci distolgono dalla necessità di continuare a lavorare con impegno e dedizione insieme alle Istituzioni e ai nostri partner commerciali - aviation e non aviation - per conseguire una crescita duratura e stabile. E poiché non esiste crescita senza investimenti, seguiteremo a investire perché l'Aeroporto di Cagliari resti uno scalo in linea con i più alti standard internazionali di sicurezza, accoglienza ed efficienza anche in futuro", ha concluso Pinna.