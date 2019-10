Aeroporto Brindisi, voli verso Malta con Ryanair nella stagione Summer 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nel corso dellagrazie ad un nuovo collegamento della compagniaIl volo volo Malta-Brindisi arricchisce l'offerta per i viaggiatori che transitano in Puglia durante la, che inizierà a, venendo operato con una"Cresce ancora la sinergia con la compagnia irlandese. - commenta il P- Siamo certi che la nuova destinazione troverà favorevole accoglienza sia per il traffico incoming sia per coloro che volessero raggiungere un arcipelago ricco di storia e cultura che si affaccia sul Mediterraneo e che condivide con la nostra terra frammenti di bellezze architettoniche e tradizioni"."Stiamo lavorando in sintonia con le linee tracciate nel nostro piano industriale: i numeri straordinari con i quali abbiamo chiuso la stagione appena trascorsa, confermano la strategia che stiamo perseguendo con particolare riferimento al network internazionale, favorendo le frequenze dei collegamenti con l'Europa e con i paesi del Mediterraneo".Per celebrare la sua nuova rotta Brindisi - Malta, Ryanair ha lanciato una vendita di posti sulla sua rete europea con il 25 per cento di sconto per i viaggi tra novembre e maggio, che devono essere prenotati entro domenica 13 ottobre.