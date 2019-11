Aeroporto Brindisi, cerimonia di consegna mezzo De-icer per interventi su aeromobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si è tenuta stamattina la, destinato da Aeroporti di Puglia allo scalo. Il mezzo è, un mezzo danese che dispone di un cestello con elevazione sino a 12 metri, tale da consentire(B737, Airbus A320), sia sucon apertura alare sino a 52 metri (B767 – B757). Dispone, inoltre, di un serbatoio ad alta capacità perprima della successiva ricarica di fluido antigelo.Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente della Regione Puglia, il Presidente di Aeroporti di Puglia,, l'Assessore regionale ai Trasporti,, e il Sindaco di BrindisiNel corso dell'incontro è stata annunciata anche la. I voli che collegheranno l'aeroporto del salento con le due grandi città russe verrannodal 30 maggio a inizio ottobre, per un totale di 38 rotazioni., ha affermato il Presidente della regione, citando "i dati in costante crescita del traffico passeggeri, specie per la componente internazionale, il numero delle compagnie che operano sullo scalo e l'attenzione con la quale il management di Aeroporti di Puglia lavora alla qualificazione delle infrastrutture e delle dotazioni aeroportuali". "Il Salento e il suo aeroporto sono sinonimo die di- ha sottolineato - ma tutti gli scali pugliesi, ciascuno per le proprie peculiarità e caratteristiche tecniche, rappresentano per le compagnie aeree e per le aziende che vogliono investire nella nostra regione un partner commerciale affidabile, solido, capace di generareper il territorio e". Emiliano ha ribadito l, auspicando che "questa apertura preluda a collegamenti fissi e a nuovi investimenti in agricoltura, sanità, ricerca e in tutti i settori commerciali".Il Presidente di Aeroporti di Pugliaha posto l'accento sul processo diin corso sullo scalo di Brindisi. L'Aeroporto - ha ricordato - "è interessato da un, nel quadriennio 2019-2022, per, 20 dei quali circa destinati al potenziamento delleed oltre 4 destinati agli". Investimenti che si aggiungono a quelli permediante il collegamento ferroviario e l'integrazione modale con il porto. A proposito dei voli su Mosca e Kiev, Onesti ha affermato che "l'espansione del network internazionale è fondamentale per migliorare il traffico incoming e accrescere la visibilità del brand Puglia, e con esso del sistema turistico regionale, così come delineato nel documento di programmazione strategica di Aeroporti di Puglia".L'Assessore Regionale ai Trasporti,, ha parlato di una "rivoluzione positiva nel settore dei trasporti", a cominciare dal trasporto su gomma, senza dimenticare ul progetto di RFI che collega l'aeroporto di Brindisi alla stazione, mettendo in relazione anche le città di Taranto e Lecce.L'Assessore Regionale al Turismo,ha dichiarato che "iloggi presenta ancoraper quanto concerne il turismo per la Puglia". Da inizio anno la crescita è stata del 45% per gli arrivi e del 50% per le presenze.