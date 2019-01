Aeroporto Bologna, People Mover al Marconi dal 16 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' fissata per ill'entrata in servizio delIlcoprirà una distanza di 5 chilometri, mandando, l'autobus che da anni collega lo scalo bolognese e il terminal ferroviario dove è attestata l'alta velocità.verso l'aeroporto senza diventare competitivo con il People Mover. Allo stato attuale chi utilizza la, come ad esempio i dipendenti e lavoratori aeroportuali, scendono alla fermata Birra e si recano a piedi fino allo scalo. E' pensabile, dunque, che si voglia consentire proprio ai pendolari che lavorano in aeroporto di continuare a usufruire del tragitto con autobus, diversamente dall'utenza dei passeggeri che utilizzeranno il People Mover.Il prezzo del biglietto sarà d