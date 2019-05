Aeroporto Bologna, forte aumento dell'utile nel 1° trimestre con crescita traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La società, che gestisce lo scalo romagnolo, chiude il 1° trimestre con un, a fronte dei 2,3 milioni del primo trimestre 2018, registrando unnel trimestre ammontano arispetto ai 22,4 milioni dell'anno precedente. In dettaglio, i ricavi per servizi aeronautici ammontano a 13,4 milioni di euro, con una crescita del 12,6%. I ricavi per servizi non aeronautici sono invece pari a 9,8 milioni di euro, registrando una crescita del 6,4%., per un totale di, comprensivi di transiti e Aviazione Generale, rispetto a 1.799.005 del 2018. Si conferma anche la vocazione internazionale dell'aeroporto con la componente dei passeggeri suche ammonta al 77,3% del totale (75,5% nel primo trimestre 2018). Relativamente al, nel primo trimestre del 2019 il traffico cargo è in calo del 6,1% rispetto al 2018.L'è risultato pari a 8,3 milioni di euro, inrispetto ai 6,2 milioni del primo trimestre 2018. L'consolidato si è attestato a 5,3 milioni di euro, con unrispetto ai 3,5 milioni del 2018.Ladel gruppo al 31 marzo 2019 è, rispetto a 8 milioni del 31 dicembre 2018 (-2,6 milioni) e 12,7 milioni al 31 marzo 2018 (-7,3 milioni di euro).