Aeroporto Bologna, a luglio superati 900 mila passeggeri

(Teleborsa) - Prosegue anche a luglio la crescita dell'Aeroporto Marconi di Bologna: per la prima volta nella storia dello scalo è stato superato il muro dei 900 mila passeggeri mensiliIn particolare, i passeggeri su voli internazionali hanno raggiunto quota 730 mila (esattamente: 731.629) con una crescita sul 2018 dell'11,1%, mentre quelli su voli nazionali sono stati oltre 180 mila (186.171), sostanzialmente invariati su luglio 2018.In crescita anche i, 6.867 (+7,2%), mentre le merci trasportate per via aerea hanno praticamente confermato il dato del 2018 (+0,1%), per un totale di 3.753 tonnellate.del mese di luglio 2019 sono state: Barcellona, con più di 38 mila passeggeri, Catania, con oltre 37 mila passeggeri, e Londra Heathrow (31 mila passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo anche: Francoforte, Madrid, Roma Fiumicino, Londra Stansted, Parigi CDG, Palermo e Bucarest.Il giorno più trafficato è stato lunedì 15, con 33 mila passeggeri tra arrivi e partenze.i passeggeri complessivi del Marconi sono stati cinque milioni e 360 mila (5.360.724), per una crescita annua del 10,1%. I movimenti aerei sono aumentati dell'8,5% (42.152) mentre le merci sono lievemente diminuite (23.201 tonnellate, -2,5%).