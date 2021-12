Aeroporto Bergamo, Sanga: "SACBO ha investito risorse proprie sul futuro dell'aeroporto"

(Teleborsa) - "Il nostro è un aeroporto che ha imparato da tempo, letteralmente, a volare, consolidando una posizione di tutto rilievo nel panorama del trasporto aereo nazionale ed europeo". Così Giovanni Sanga, Presidente di SACBO, la società di gestone dell'Aeroporto di Bergamo, presentando l'avanzamento del Piano di sviluppo aeroportuale.

"Avere portato a termine, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e con la feroce pandemia in corso, il progetto di prolungamento lineare dell'aerostazione, che oggi presenta un fronte di 500 metri, mi permette di ribadire la capacità di guardare avanti che ha sempre contraddistinto la politica gestionale di SACBO", ha sottolineato Sanga.

Il Presidente ha voluto ricordare che il successo dell'aeroporto verso l'utenza è stato favorito da una politica di investimento incentrata su risorse proprie di SACBO, finalizzata a garantire il progressivo adeguamento delle infrastrutture alle prospettive di sviluppo future ed a proiettare l'aeroporto di Bergamo in un futuro all'insegna della multimodalità, sostenibilità e innovazione digitale.

"Siamo rimasti sempre convinti che ciò fosse necessario, anche quando un nemico subdolo ha messo in ginocchio l'umanità, ha affermato Sanga, ricordando che la società negli ultimi due anni ha investito circa 60 milioni per portare a termine prima l'ampliamento del blocco sul lato est (Area Extra Schengen inaugurata il 16 luglio 2020), poi l'ala ovest destinata ai voli Schengen, che ora dispone di 15 gates. In totale 25 punti di imbarco che consentono di garantire la gestione quanto più efficiente e puntuale dei voli e più rigorosi controlli. E più di 20 milioni di investimenti per quest'ultima infrastruttura.

"Il nostro è un aeroporto che guarda alla multimodalità", ha ricordato sangta, aggiungendo che "da questa ultima infrastruttura a ovest si estenderà la fascia diio, che secondo il cronoprogramma dovrà essere pronto entro il 2025, in tempo per il grande appuntamento con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026". Un infrastruttura che consentirà il collegamento dell'Aeroporto di Bergamo con l'Alta Velocità, grazie anche all'che Sanga ha definito

"Questo fondamentale tassello è il capitolo più importante, ma non il solo, del disegno di modalità multiple di connessioni che vogliamo caratterizzi la capacità di SACBO di andare avanti e guardare oltre il perimetro del sedime aeroportuale", ha sottolineato il manager, parlando anche dell'espansione delle reti ciclabili e dei servizi connessi all'uso della bici, come la realizzazione del primo punto di assistenza a chi fa uso della bicicletta ed i servizi di deposito e noleggio. Un'attenzione che è valsa all'aeroporto la qualifica di "Azienda bike friendly".

"L'aeroporto di Bergamo, da sempre proiettato al futuro, lo è ancora di più adesso sui grandi temi che caratterizzano il trasporto pubblico, la sostenibilità e le forme di digitalizzazione atte a garantire la piena efficienza di tutti i servizi, ma in una forma nuova e avanzata che racchiuda la facilità di uso e fruizione da parte di tutti".

L'ammontare degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030 è di 450 milioni. A questo grosso impegno di risorse afferiscono gli interventi finalizzati a rendere sempre più green il funzionamento dell'aeroporto", ha ricordato Sanga, parlando degli interventi per l'efficienza energetica e della futura centrale di trigenerazione ad alto rendimento che sarà in grado di soddisfare l'80% del fabbisogno elettrico e termico.

Il Presidente ha fatto cenno anche all'uso dell'idrogeno, sottolineando che "può costituire una svolta essenziale per la decarbonizzazione anche del settore aereo" e ricordando che SACBO partecipa a diversi tavoli avviati da ENAC sulle sfide della sostenibilità e del futuro.