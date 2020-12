© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 2020 è stato unper il settore aeroportuale, che ha accusato il contraccolpo dellada Covid-19. In un contesto particolarmente difficile, ancheha subito le ripercussioni dell'inattività e del crollo del traffico aereo, ma hagrazie alla sua, mettendo anche a disposizione le sue strutture per i servizi legati all'emergenza in corso.E' quanto emerso dalla consueta conferenza di fine anno di, la società che gestisce lo scalo bergamasco, che ha fatto il punto sulla situazione dell'aeroporto e del settore del trasporto aereo.Il Presidente, coadiuvato dal direttore generale, ha analizzato l'anno che sta per concludersi, ricordando il ruolo svolto in questa emergenza a supporto deii e l'importantenella gestione del lockdown e della. Ciò è valso a SACBO il riconoscimento dell', ovvero la certificazione nella prevenzione del rischio Covid-19."L'aeroporto di Bergamo ha gestito questa emergenza con grande determinazione, all'insegna dleòla garanzia e della sicurezza dei servizi fondamentali, che ci ha consentito di tenere anche nei m omenti difficili un alto livello di erogazione dei servizi". ha commentato Sanga.A dispetto dei- ha spiegato il Presidente Giovanni Sanga - la società è riuscita ad affrontare il periodo di chiusura ed il drastico calo del traffico contando su una, su risorse patrimoniali consistenti e suinel bilancio 2019.Confermata anche la volontà dicon una previsione di. Dopo l'inaugurazione dell'ala Est dedicata ai voli extra-Schengen nel luglio scorso, stanno proseguendo i lavori nell, dedicata ai voli Schengen, nel pieno. Da segnalare anche ilcon l'aeroporto, annunciato a luglio dalla Ministra dei Trasporti Paola de Micheli, ed il progetto perda 200 camere, che sarà realizzato nel 2022 in un'area di proprietà di SACBO con un investimento di 20 milioni.