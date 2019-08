Aeroporto Bergamo, implementate nuove misure per abbattere la plastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' di nuovo focus sulla tutela ambientale all', dove il gestore aeroportuale SACBO ha messo in campo nuove misure per ridurre la plastica, a partire dal personale addetto allo scalo, nel quadro di una strategia di lungo termine., la società di handling della, ha messo in atto un programma radicale di adesione all'. Tale programma riguarda le, composto da agenti di rampa, addetti ai mezzi e alle operazioni di piazzale e assistenza agli aeromobili.Il processo di, iniziato lo scorso anno con l'installazione di due(a temperatura ambiente e refrigerata) nelle due salette break airside a disposizione del personale, è stato implementato con lain alluminio in dotazione a ciascuno dei dipendenti BIS.Inoltre, BIS prevede di incrementare ulteriormente i punti di erogazione di acqua nelle aree operative e nei propri uffici per permettere a tutti gli oltre 300 dipendenti di optare per questa scelta di sostenibilità.