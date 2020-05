Aeroporto Bari, Air France riaccende i motori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A partire dal prossimoriprenderà gradualmente i collegamenti dall'e, entro la fine del mese di giugno, opereràsettimanali per(CDG)."La ripresa dell'operativo su- dichiara- assume un significato straordinario che va ben al di là della semplice rinnovata disponibilità di collegamenti. È il, in modo graduale e mirato, alla normalità, che induce a guardare con cauto ottimismo e rinnovata progettualità alInfrastruttura e vettore,hanno adottato tutte le precauzioni e i protocolli raccomandati a livello nazionale e internazionale necessari a garantire la massima sicurezza di ogni persona coinvolta in tutte le fasi dell'intera esperienza di viaggio".Al centro, ovviamente, la"Va rimarcato - prosegue- in proposito che la tracciabilità di ciascuno di noi, nei diversi momenti in cui si articola il viaggio aereo nel suo complesso, rappresenta un indiscussoche contribuisce a tutelare la salute e la sicurezza delle persone. Torniamo, pertanto, a volare con senso di confidenza e nella massima sicurezza facendo ciascuno di noi la propria parte cone procedure a beneficio di tutti".I primi segnali positivi di ritorno allain vista dell'ormai imminente, che confermanoper il Gruppocome sottolineaDirettore Generale Air France-KLM East Mediterranean.