(Teleborsa) -. La multinazionale in qualità di partner tecnologico si è occupata di rinnovare 53 ingressi, 60 uscite e 64 casse automatiche delle 8 aree di sosta, distribuite nei due Terminal dello scalo Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, per un totale di 17.000 posti auto.Tra gli aeroporti spagnoli gestiti da AENA,, posizionandosi a livello mondiale tra le società più dotate di infrastrutture e dei più moderni sistemi smart integrati.La soluzione proposta da CAME Parkare è. I lavori di ammodernamento si sono conclusi con due mesi in anticipo rispetto al termine previsto, rendendo minimi i disagi.Oltre al rinnovo tecnologico del software (LINCE),: allarmi, database, infrastrutture per il pagamento da mobile, autonoleggio ed altro. CAME Parkare ha provveduto anche ad aggiornare il sistema per parcheggi PKE e il software di gestione anche negli scali di Murcia e Minorca, sempre gestiti da AENA.. Tra le nuove funzionalità introdotte c'è anche il pagamento diretto all'uscita, l'utilizzo di sistemi ticketless e una linea di casse automatiche appositamente studiata per le persone diversamente abili.