Aeroporti, Troncone: "Per risolvere gap connettività puntare su reti collegate a grandi hub"

(Teleborsa) -occorre puntare su unae sull'nazionali. Lo ha affermato l'Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, intervenendo ad un convegno a Matera sul futuro degli aeroporti rurali."Difficile immaginare didelle aree remote del nostro paese pensando ad aeroporti rurali o regionali configurati così come li immaginiamo oggi", ha affermato il manager, aggiungendo "queste aree vannoattraverso, inquadrati in una logica di collegamento integrata con i grandi hub del Paese".Perdelle aree più remote del Paese, Troncone ha detto che lafra sistemi già conosciuti comee soluzioini più innovative come la(Air taxi)."Ridurre questo gap attraverso le ricette già note - ha spiegato - oltre a confliggere con gli essenziali prerequisiti di sostenibilità, richiederebbe consistenti investimenti perché il sistema aeroportuale è molto complesso, capital intensive, con investimenti e spese operative che richiedono economie di scala consolidate"."Proprio con questa logica si potranno auspicare progetti promossi localmente, da", ha concluso Troncone, facendo cenno anche al Piano Aeroporti.