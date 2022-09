Aeroporti tedeschi crescono del 177%

Lunedì 26 Settembre 2022, 14:45







(Teleborsa) - Il traffico aereo è vitale per lo sviluppo economico e turistico. E' quanto ribadisce l'Associazione aeroportuale tedesca ADV in occasione della Giornata Mondiale del Turismo.



Secondo il rapporto ADV, gli aeroporti tedeschi hanno registrato un'intensa crescita del 177,6% quest'anno rispetto all'anno precedente. Nel periodo gennaio-agosto 2022 hanno viaggiato oltre 104,8 milioni di passeggeri, ma il volume risulta ancora in calo del 37,5% rispetto al periodo pre-Covid (2019).



Con 75,2 milioni di passeggeri, il traffico europeo è il motore della crescita, assieme alla crescita dei collegamenti intercontinentali, mentre la ripresa lenta del traffico asiatico ha limitato lo sviluppo in questo segmento di mercato.