Aeroporti, quarto terminal al JFK di New York

(Teleborsa) - L'aeroporto internazionale "John Fitzgerad Kennedy" di New York si doterà di un quarto terminal che coprirà una superficie di 223mila mq e sarà dotato di 24 gate. La nuova opera, pronta nel 2026, avrà un costo di 9,5 miliardi di dollari, coperto da un finanziamento pubblico-privato che annovera tra gli investitori Carlyle, Jlc Infrastructure e Ullico.



Ad annunciare l'avvio dei lavori nel 2022 è stato il Governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul. Diecimila i posti di lavoro legati alla realizzazione del nuovo terminal.



Alla Port Authority of New York & New Jersey è stata affidata la costruzione delle infrastrutture stradali e dei servizi di supporto. Il progetto creerà 10.000 posti di lavoro.