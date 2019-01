Aeroporti, gestione congiunta Polo Nord Est chiude 2018 con record traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che comprende gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Lo scorso anno sono transitati poco meno di 18 milioni di passeggeri con una crescita dell'8,9% rispetto all'anno precedente.Lo ha annunciato, la società che gestisce lo scalo veneziano sottolineando che questo risultato "conferma l'efficacia del Sistema la cuiha permesso ancora una volta didei singoli aeroporti e di"."Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti nell'anno appena concluso, caratterizzato da un", ha commentato, Presidente del Gruppo SAVE, aggiungendo che questo risultato "rappresenta un traguardo importante, con positiveper l'intera area servita"."Il nuovo anno ci vede impegnati con la stessa concentrazione su nuovi obiettivi di incremento della rete dei voli, con prospettive di sviluppo per tutto il Polo aeroportuale", ha sottolineato il manager.Più nel dettaglio,, che lo scorso 21 dicembre ha raggiunto il nuovo traguardo di 11 milioni di passeggeri, ha chiuso il 2018 con 11.184.608 passeggeri, inrispetto all'anno precedente.ha registrato unarispetto al 2017, per oltre 3,3 milioni di passeggeri, dimostrando il grande interesse da parte del pubblico per i servizi offerti dal Canova.ha totalizzato 3.459.807 passeggeri,rispetto all'anno precedente, mentre l(24.545 tonnellate di merci, -29,4% sul 2017) poiché ilè stato influenzato dalla, problema su cui si lavora per ripristinare la regolarità del traffico.